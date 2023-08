Was geht da? Steffi Giesinger wieder mit Ex Marcus unterwegs

Was ist denn da los? Stefanie Giesinger (26) und Marcus Butler (31) galten für viele als absolutes Traumpaar. Im vergangenen Oktober dann die traurige Nachricht: Die einstige Germany's Next Topmodel-Siegerin und das britische Model haben sich nach sieben gemeinsamen Jahren getrennt. Seither wird spekuliert, dass die schöne Brünette mit dem Unternehmer Jeremy Steeb zusammen ist. Doch nun teilt Stefanie auf einmal wieder ein Bild mit ihrem Ex Marcus!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die 26-Jährige jetzt einen Schnappschuss, der für Verwirrung sorgt. Wie das Foto zeigt, ist Stefanie offenbar wieder mit ihrem Ex-Freund Marcus unterwegs. Das einstige Paar lässt sich einen gemeinsamen Lunch schmecken. Dabei sitzen die beiden dicht nebeneinander. Auf dem Bild markiert das Model zudem den Instagram-Account ihres Verflossenen – damit auch jeder weiß, dass er es wirklich ist. Weitere Details gibt die Beauty allerdings nicht preis.

Im April hatte Stefanie jedenfalls noch einige Impressionen aus Namibia mit Jeremy geteilt. Auf einem der Bilder saßen die beiden auf Pferden, hielten sich an den Händen und blickten gemeinsam in die Ferne. "Der schönste Ort", schwärmte sie und fügte dem Beitrag ein rosafarbenes Herz-Emoji hinzu.

Anzeige

Getty Images Stefanie Giesinger und Marcus Butler, 2020

Anzeige

AEDT Jeremy Steeb, Unternehmer

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger und Jeremy Steeb

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de