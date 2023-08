Wieder Freunde? Karlie Kloss besucht Taylor Swifts Konzert

Taylor Swift (33) und Karlie Kloss (31) waren einmal unzertrennlich. Lange Zeit gehörte das Model zu den engsten Vertrauten der Sängerin. 2015 erschienen die beiden Frauen sogar gemeinsam auf dem Cover der Vogue. Jedoch wurden sie in den folgenden Jahren zunehmend seltenen miteinander gesichtet – zuletzt blieben die Treffen gänzlich aus. Seitdem vermuten Fans, zwischen den beiden hätte es gekracht. Aktuelle Bilder stellen das nun infrage: Karlie unterstützt ihre Ex-BFF Taylor auf ihrem Konzert.

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die ehemalige beste Freundin der "Wildest Dreams"-Interpretin unter den zahlreichen Konzertgängern in Los Angeles. In einem legeren Look bahnte sich das Victoria's Secret-Model unauffällig ihren Weg in die Location. Weitere Aufnahmen zeigen die Beauty zudem auf ihrem Platz innerhalb der Konzerthalle. Dass sich dieser, statt im VIP-Bereich, auf der ganz normalen Tribüne befand, scheint einige Swifties zu amüsieren. Andere sind wiederum erfreut über Karlies Anwesenheit: "Auf diesen Moment habe ich gewartet" schreibt eine Twitter-Userin.

Schlussendlich ist es jedoch nicht allzu überraschend, dass das Model auf dem Konzert gesichtet wurde: Denn Taylor hatte bereits so einige Berühmtheiten in ihre heiligen Hallen gelockt. Neben Reese Witherspoon (47), Jennifer Lawrence (32) und Blake Lively (35), hatten es sich zuletzt auch Selena Gomez (31) und Channing Tatum (43) nicht nehmen lassen, Taytay einmal live zu erleben.

Getty Images Taylor Swift und Karlie Kloss im Dezember 2014

Getty Images Taylor Swift, Gigi Hadid, Karlie Kloss und Lily Aldridge, August 2015

Instagram / gayleking Gayle King und Channing Tatum bei Taylor Swifts Konzert

