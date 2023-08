Exit bei "Ex on the Beach": Carina versteht Paulinas Wahl!

Paulina Ljubas (26) und Carina Nagel waren sich bei Ex on the Beach einfach nicht grün! Zwischen den beiden Realitystars flogen während der Show ordentlich die Fetzen. Der Grund dafür war meistens der Flirt der Blondine mit Paulinas Ex-Freund Yasin Mohamed (32). Dieser durfte letztlich entscheiden, dass die Influencerin die Villa verlassen muss – doch Paulina kehrte wieder zurück und durfte wenig später ihre Nebenbuhlerin aus der Show kicken. Im Nachhinein kann Carina Paulinas Entscheidung sogar verstehen!

Das verrät sie jetzt in ihrer Instagram-Story: "In der Villa war das für mich ein Weltuntergang, weil natürlich wollte ich noch bleiben und die Zeit mit Yasin genießen." Doch inzwischen hat sich ihre Meinung offenbar geändert! "Jetzt kann ich es natürlich zu 100 Prozent nachvollziehen, dass sie mich rausgewählt hat", gibt Carina zu. Sie selbst hätte genauso gehandelt, hätte sie die Wahl bekommen.

Doch mit der Art und Weise, wie Paulina ihre Entscheidung verkündet hat, scheint Carina ein kleines Problem zu haben. "Für mich ist es nur ein bisschen fragwürdig, nachdem man dann da saß, gezittert hat, geweint und so getan hat, als wüsste man nicht, wie man sich entscheiden soll, zehn Minuten später dann sagt 'Ich glaube, das ist klar'." Sie frage sich, warum Paulina nicht klar gesagt habe, dass sie gehen soll. "Wieso musst du vorher so ein Drama hinlegen?", fragt sich die ehemalige Are You The One?-Kandidatin.

Instagram / carina.nl Carina, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Influencer

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

