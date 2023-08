Mit süßem Versprechen: Chris Hemsworth feiert 40. Geburtstag

Chris Hemsworth (40) feiert einen runden Geburtstag! In den vergangenen Jahren hatte der Schauspieler sich in Hollywood einen echten Namen als Action-Held gemacht. Dank seiner Marvel-Rolle als Donnergott Thor erfreut er sich weltweiter Beliebtheit. Sein Netflix-Hit "Tyler Rake: Extraction" bekam dieses Jahr sogar schon eine Fortsetzung. Privat hatte er sein Liebesglück mit Ehefrau Elsa Pataky (47) gefunden. Und die macht Chris zu seinem 40. Geburtstag ein süßes Versprechen.

Bei Instagram teilt Elsa zum Geburtstag ihres Liebsten ein lustiges Bild, auf dem die beiden in einem Stadion zu sitzen scheinen. Chris macht darauf eine beinahe verzweifelte Geste und seine Frau schreibt scherzhaft: "Das ist genau das Gesicht, das ich gemacht habe, als ich 40 wurde, mein Lieber. Aber keine Sorge, es ist ok! Ich bin für dich da, um deine Hand zu halten und dir alle meine Schönheitsgeheimnisse zu verraten. Selbst wenn du dann besser aussiehst als zuvor!" Mit dieser liebevollen Unterstützung kann Chris wohl sorgenlos in das neue Jahrzehnt seines Lebens starten.

Mitte Juli feierte auch Elsa ihren Ehrentag und Chris ließ sich ebenfalls eine niedliche Botschaft einfallen. Auf seinem Account richtete er liebevolle Worte an sie: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meinen Partner in Crime. [...] Ich liebe dich für immer." Dazu postete er ein paar Schnappschüsse und Clips von der Geburtstagsparty der gebürtigen Brasilianerin, die sie unter anderem beim Kerzenauspusten zeigten.

Getty Images Chris Hemsworth auf dem roten Teppich

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth bei der Premiere von "Thor"

Instagram / chrishemsworth Elsa Pataky und Chris Hemsworth im Juli 2023

