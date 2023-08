Möchte Cathy Hummels ihren Partner über Dating-Apps finden?

Cathy Hummels (35) weiß genau, was sie will! Lange galten sie und Fußballer Mats Hummels (34) als absolutes Traumpaar. 2018 wurde ihr gemeinsamer Sohn Ludwig geboren, der das Liebesglück seiner Eltern vorerst perfekt machte. Doch 2021 trennten sich die beiden und ließen sich ein Jahr später scheiden. Seitdem geht die Moderatorin als Single durchs Leben. Auf der Straße hat sie ihren Traummann noch nicht gefunden. Wie steht Cathy also zu Dating-Apps?

Im Interview mit Bild plaudert die Beauty aus, ob sie schon mal ihr Glück im Internet gesucht hat. "Ja, habe ich. Aber ich bin nicht so ein großer Fan von Dating-Apps", gibt sie zu. Das hat auch einen bestimmten Grund: "Auf solchen Plattformen neigt man dazu, sich zu verstellen, immer nur die beste Version zu präsentieren." Cathy wolle lieber den Menschen und nicht die Illusion dahinter kennenlernen. Ihr neuer Partner muss natürlich auch einiges mitbringen. Ihren Mister Right beschreibt sie so: "Er muss mich einfach catchen und anziehen. Aber eine Sache, welche mir wichtig ist, ist tatsächlich die Größe. Ich mag den Beschützer-Typ. Er muss also größer sein als ich, was nicht schwer ist."

In der Vergangenheit hatte die Moderatorin immer wieder betont, wie schwer es ihr fällt, jemanden kennenzulernen. "Single like a Pringle… und ja, ich tue mich schwer, eine neue Liebe zu finden, denn ich war sehr lange in einer Beziehung", teilte sie ihren Followern vor wenigen Wochen auf Instagram mit.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im April auf Instagram

RTL II/ Luis Zeno Kuhn Cathy Hummels "Kampf der Realitystars"-Moderatorin

