Prinzessin Kate hat neue Titel von König Charles bekommen!

Ihr wird eine große Ehre zuteil! Im April 2011 waren Prinzessin Kate (41) und Prinz William (41) in der Londoner Westminster Abbey vor den Traualtar getreten, um den Bund der Ehe zu schließen. Durch ihre Hochzeit mit dem ältesten Sohn von König Charles III. (74) wurde die Brünette Teil der britischen Königsfamilie. Inzwischen gehört sie seit über zwölf Jahren dazu – nun erhält Kate gleich mehrere neue Titel!

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, wurden der 41-Jährigen am Freitag vom britischen Monarchen neue Militärtitel verliehen. Kate soll von nun an die Oberbefehlshaberin der Fleet Air Arm und Oberst der 1st The Queen’s Dragoon Guards sein. Zudem wurde die Prinzessin von Wales zum Royal Honorary Air Commodore der RAF Coningsby ernannt – und hat damit die Nachfolge ihres Mannes William angetreten.

Die Ernennung zum Air Commodore ist für Kate ein emotionaler Moment, da einer ihrer Großväter in der Royal Air Force (RAF) diente – und der soll Berichten zufolge mit Prinz Philip (✝99) zusammengearbeitet haben. Laut Hello! sei Kapitän Peter Middleton 1962 als Co-Pilot mit dem britischen Royal während einer Reise durch Südamerika geflogen.

