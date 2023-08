Sie arbeitet sehr viel: Das schätzt Heiko an Simone Ballack!

Ist das ihr Liebesrezept? Simone Ballack (47) hat ihr Herz neu verschenkt. Nach der Trennung von Andreas Mecky ist die TV-Bekanntheit nun mit dem Unternehmer Heiko Grote zusammen. Tatsächlich wollten sie ihre Liebe gar nicht so schnell öffentlich machen – doch ein kleiner Fehler sorgte für das Paar-Outing. Jetzt geben sie in Interviews intime Einblicke in ihre Beziehung. Heiko erklärt, was er so sehr an seiner Simone schätzt!

Gegenüber Bild schwärmt er total von der 47-Jährigen. Heiko und Simone seien in allen Bereichen auf Augenhöhe. "Sie weiß, dass man Geld verdienen muss und nicht nur in den Urlaub fahren kann. [...] Simone sitzt nicht zu Hause und wartet, bis ich komme und sie amüsiere", betont der Geschäftsmann. Sie selbst ist auch Unternehmerin und verstehe dadurch seinen Alltag und sein Business.

Was Heiko besonders schön findet: "Sie redet nicht nur über Urlaub, Einkaufen und Fernsehen." Ist dies etwa ein kleiner Seitenhieb gegen seine Verflossenen? Simones Partner ist nämlich noch verheiratet – lebt jedoch seit einiger Zeit getrennt von seiner Noch-Ehefrau. Das ist aber noch nicht alles. Mit einer anderen Ex erwartet er Twins. "Er bekommt Zwillinge von seiner Ex. Ist doch nicht schlimm", erklärte die einstige Promi Big Brother-Kandidatin gegenüber Bunte.

Instagram / simoneballack Simone Ballack, Mai 2023

ActionPress Simone Mecky-Ballack beim Mon Cheri Barbara Tag im Haus der Kunst, München, 30. November 2022

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack im Juli 2021

