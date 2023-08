So wie Bella: Gigi Hadid wird wegen Instagram-Pic verklagt!

Diese Schwestern erleben scheinbar alles gemeinsam! Gigi (28) und Bella Hadid (26) gehören momentan zu den begehrtesten Supermodels der Welt. Auf Social Media gewährt das Model-Duo seinen Fans nur zu gerne Einblicke in sein luxuriöses Leben in Form von zahlreichen Schnappschüssen. Wegen eines dieser Fotos hat die schöne Brünette seit Anfang August eine Urheberrechtsklage am Hals – und ihre Schwester Gigi jetzt auch!

Laut Gerichtsdokumenten, die Radar Online vorliegen, soll ein Fotograf namens Ulices Ramales jetzt Klage gegen die 28-Jährige eingereicht haben. Der Künstler erklärt, er habe im Oktober 2020 Schnappschüsse von ihrer Schwester Bella gemacht – und einen davon hat Gigi in ihrer Instagram-Story geteilt. Allerdings habe er ihr weder die Erlaubnis gegeben, seine Bilder zu verwenden, noch habe sie ihm eine Lizenzgebühr gezahlt. In der Klageschrift heißt es: "Die Verwendung des Fotos durch die Beklagte würde, wenn sie weit verbreitet wäre, den potenziellen Markt des Klägers für das Foto schädigen." Ulices fordert Schadensersatz sowie eine einstweilige Verfügung, die der Laufstegschönheit verbietet, seine Arbeit in Zukunft zu verwenden.

Die Urheberrechtsklage kommt nur wenige Tage, nachdem Bella mit ihrer eigenen Klage konfrontiert wurde. Wie TMZ berichtete, soll ein Unternehmen namens Chosen Figure LLC das Model vor demselben Gericht angeklagt haben. Die 26-Jährige habe im August 2020 unerlaubt eine urheberrechtlich geschützte Aufnahme eines Fotografen veröffentlicht.

Getty Images Gigi Hadid, US-amerikanisches Model

Getty Images Gigi und Bella Hadid im Februar 2022

Getty Images Bella Hadid im Mai 2022

