Allein in Singapur: Prinz Harry kauft Souvenirs für die Kids

Prinz Harry (38) hat auch auf Reisen immer seine Familie im Kopf! Aktuell befindet sich der Sohn von König Charles III. (74) alleine auf einem Trip in Asien: Er nimmt an einem Wohltätigkeitspolospiel in Singapur teil. Auch sein guter Freund Nacho Figueras (46) ist dabei – mit ihm ging Harry auch schon auf einen Shoppingtrip in Tokio für ihre daheimgebliebenen Ehefrauen. Dabei dürfen Souvenirs für seine Kinder Archie (4) und Lilibet (2) natürlich nicht fehlen!

"Wir vermissen unsere Ehefrauen sehr. Wir wünschten, sie wären hier", berichtete Nacho Hello. Deshalb haben sie auch Mitbringsel geshoppt: Er und Harry hätten "ein paar kleine Dinge gekauft, um unsere Frauen und Kinder glücklich zu machen". Was genau der Royal als Geschenk für seine Kids ausgesucht hat, verrät Nacho allerdings nicht.

Zuletzt teilte Nacho ein Foto auf Instagram, auf dem er gemeinsam mit Harry in einem Bekleidungsgeschäft posiert. Mit lässig verschränkten Armen blicken die BFFs darauf mit Pilotensonnenbrillen in die Kamera. "Einkaufen für unsere Frauen", schrieb der Polospieler dazu.

Anzeige

Getty Images Nacho Figueras und Prinz Harry beim Polo Cup von Sentebale, August 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Anzeige

Instagram / nachofigueras Nacho Figueras und Prinz Harry im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de