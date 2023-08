Anne Wünsches Urlaub: Drei Länder besucht und nichts gesehen

Anne Wünsche (31) gönnt sich Entspannung de luxe! Seit mittlerweile drei Wochen befindet sie sich im Urlaub mit ihrem Freund Karim El Kammouchi (34) und ihren drei Kindern Miley, Juna und Savió (1). Im Rahmen der Reise waren die fünf schon auf der spanischen Insel Menorca, in der italienischen Hauptstadt Rom und sind schließlich auf Kreta in Griechenland gelandet. Doch von Sightseeing ist trotz der drei Länder keine Spur: Anne und ihre Liebsten nutzen den Urlaub zum Nichtstun!

"Drei Wochen Urlaub… und was haben wir unternommen? Zahlreiche Restaurants ausprobiert, jeden Abend ein anderes und keines zweimal! Ansonsten? Nichts!", gesteht Anne auf Instagram. Rückblickend könne sie von ihren drei Reisezielen in den drei verschiedenen Ländern also nur das Essen beurteilen. Doch das macht der Influencerin nichts aus: "Ich habe es genossen."

Schließlich seien die Urlaube der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin sonst immer voller Action gewesen. "Diesmal nicht und das ist auch ganz gut so. Die letzten Monate waren super anstrengend und die nächsten werden es auch. Da tut mal so eine Pause echt gut", betont Anne.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche auf Kreta, August 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Pool auf Kreta, Augsut 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in Sansibar

