Fan-Spekulationen: Tanja Makarić zeigt Schwangerschaftstest

Sie schafft endlich Klarheit. Nach der überraschenden Trennung von Bibi (30) und Julian Claßen (30) hatte der Influencer wenige Monate später die Beziehung zu Tanja Makarić (26) öffentlich gemacht. Im Mai gingen die ehemalige Profischwimmerin und der Influencer den nächsten Schritt und zogen zusammen. Mittlerweile sind die beiden seit über einem Jahr zusammen. Seither spekulieren Fans immer wieder darüber, ob die schöne Brünette schwanger sein könnte – deshalb zeigt Tanja nun einen Schwangerschaftstest!

In den vergangenen Tagen wurde die 26-Jährige offenbar häufig gefragt, ob sie aktuell ein Baby erwartet – deswegen wendet sich die Beauty nun mit ganz persönlichen Worten an ihre neugierigen Fans auf Instagram. "Da eure tolle Gerüchteküche ja eh immer heiß am Brodeln ist: Nein, ich bin nicht schwanger", stellt sie klar und hält einen negativen Test in die Kamera. "Ich finde die ständigen Fragen und Vermutungen zu dem Thema unmöglich", fügt Tanja hinzu.

Die Spekulationen zu einer möglichen Schwangerschaft waren laut geworden, nachdem sich die Bloggerin mit "schlimmen Unterleibsschmerzen" bei ihren Fans meldete. "Ich habe oder bekomme aber nicht meine Tage. Es ist echt schmerzhaft momentan", erklärte sie. Aus diesem Grund war es auch zuletzt etwas ruhiger auf ihrem Account geworden.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit negativem Schwangerschaftstest, August 2023

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in New York

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juni 2023

