"Das Beste": Julian Claßen schwärmt von seiner Tanja Makarić

Julian Claßen (30) ist hin und weg! Seit rund einem Jahr hat der YouTuber nun schon eine neue Frau an seiner Seite: Tanja Makarić (26). Gemeinsam geben die beiden Influencer ihren Fans auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag in den sozialen Medien. Seit geraumer Zeit treibt der Internetstar auch regelmäßig Sport und zeigt seinen Progress im Netz. Für seine großen Fortschritte dankt Julian nun seiner Tanja!

Auf Instagram teilt der Sportfan ein aktuelles Bild von sich und seinem Körper sowie eine Gegenüberstellung von vor einem Jahr. Dabei ist deutlich sichtbar, was für Fortschritte der Internetstar gemacht hat. "Ich fühle mich jetzt nicht nur wohler in meinem Körper, sondern merke, wie gut der Sport auch meiner Psyche tut", erklärt Julian in seinem Beitrag. Dabei spricht er nicht bloß seiner Familie und seinen Freunden einen Dank für ihre Unterstützung aus, sondern auch seiner Partnerin Tanja! "Du bist echt das Beste, was uns allen hätte passieren können. Mit dir habe ich das Gefühl, alles schaffen zu können. Ich liebe dich", schwärmt der 30-Jährige.

Von einer Krise ist bei Julian und Tanja mittlerweile nichts mehr zu spüren! Vor wenigen Wochen hatten die beiden unter anderem mit dem Löschen ihrer gemeinsamen Bilder für viele Schlagzeilen gesorgt. Doch nun scheinen die beiden wieder im absoluten Liebesglück zu schweben. Zuletzt turtelten die beiden gemeinsam auf der Premiere des Barbie-Kinofilms in Berlin. "Er sieht so gut aus mit dem pinken Hemd", schwärmte die 26-Jährige dabei gegenüber Bild.

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Juli 2023

Instagram / julienco_ Julian Claßen, 2022

Getty Images Tanja Makarić und Julian Claßen auf der Premiere von "Barbie"

