Im Trailer angeteasert: Ryan Reynolds trifft König Charles

Ryan Reynolds (46) bekommt royalen Besuch. Der Schauspieler und sein Freund Rob McElhenney (46) wagten 2020 einen großen Schritt: Sie kauften den walisischen Fußballverein AFC Wrexham, der zu der Zeit finanziell angeschlagen war. Inzwischen kann der Klub in der Liga bereits einige Erfolge für sich verbuchen. Sogar eine Serie gibt es über den Verein inzwischen – und dort bekommt der Klub sogar königlichen Besuch.

Ryan und Robs Erfolgsserie "Welcome to Wrexham" wird in Staffel zwei einen besonderen Auftritt von König Charles III. (74) enthalten. Der am 10. August veröffentlichte Trailer zeigt, wie die Miteigentümer des AFC Wrexham königlichen Besuch von dem Royal und seiner Frau Camilla Bowles bekommen. "Der König von England hat also angerufen", sagt Ryan in einem Gespräch zu Rob. Es ist zu sehen, wie Charles den "Deadpool"-Darsteller und den "It's Always Sunny in Philadelphia"-Schöpfer auf dem Spielfeld begrüßt. Das alles geschah allerdings bereits im Dezember 2022.

Die am 12. September erstmals erscheinende zweite Staffel von "Welcome to Wrexham" knüpft an die Halbfinalniederlage von Ryans und Robs walisischem Fußballverein am Ende der Saison 2021-2022 an. Die beiden Schauspieler merken im Trailer an, dass in dieser Saison viele "Erwartungen" an das Team gestellt werden. "Die Gemeinschaft wächst auf eine Art und Weise, die authentisch, echt und stark ist", sagte Ryan.

Getty Images König Charles und ein Spieler von AFC Wrexham

Getty Images Rob McElhenney, Ryan Reynolds und König Charles, Dezember 2022

Getty Images König Charles und Ryan Reynolds, Dezember 2022

