Süß: So glücklich ist Rumer Willis als frisch gebackene Mama

Was für süße Aufnahmen! Die Schauspielerin Rumer Willis (34) ist ein echter Familienmensch. Die Tochter der Filmstars Demi Moore (60) und Bruce Willis (68) konnte sich vor wenigen Monaten mit der Geburt der kleinen Louetta den Traum vom eigenen Mutterglück erfüllen. Dass sie ihre neue Rolle in vollen Zügen genießt, stellt die Powerfrau nun klar: Rumer zeigt sich unter entzückenden Baby-Schnappschüssen dankbar für ihr neues Leben!

Auf Instagram teilt die frisch gebackene Mama Fotos aus ihrem Familienalltag. Die Bilder zeigen unter anderem Louettas Babyfüße oder ein Schleifchen auf dem kleinen Kopf des Mädchens. Zwei weitere Fotos bilden Rumer ab, wie sie ihr Baby innig kuschelt und sichtlich die intensive Zeit zu zweit genießt. Darunter schreibt sie: "In letzter Zeit... ist das Leben gut, ich bin so dankbar."

Das erste Aufeinandertreffen zwischen Louetta und ihrem Großvater Bruce soll ebenfalls sehr bewegend gewesen sein, wie ein Insider gegenüber InTouch Weekly verriet: "Es war ein so emotionaler Moment – so viele Gefühle. Rumer war in Tränen aufgelöst. Es gab kein trockenes Auge im Raum. Es war wunderschön und bittersüß." Über den Zustand des an Demenz erkrankten Schauspielers geben seine Töchter besorgten Fans regelmäßige Updates.

rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta

Getty Images Rumer Willis im März 2023

Instagram / rumerwillis Bruce Willis und Rumer Willis mit ihrer Tochter im Juni 2023

