Total happy: Tori Spelling teilt Fotos aus Camping-Urlaub

Tori Spelling (50) genießt die Zeit mit ihren Kids in vollen Zügen. Die Beverly Hills, 90210-Darstellerin und ihr Noch-Mann Dean McDermott (56) gehen seit einigen Wochen getrennte Wege. Doch seit ihrem Ehe-Aus hat die Schauspielerin wohl Geldsorgen: Mit ihren fünf Kindern soll sie zeitweise sogar in einem billigen Motel gewohnt haben. Aktuell sind sie aber in einem Wohnmobil unterwegs. Mit einem Post im Netz beweist Tori nun: Sie braucht offenbar keinen Luxus, sondern nur ihre Kids zum Glücklichsein!

Auf Instagram teilt die 50-Jährige nun Schnappschüsse ihres Wohnmobil-Trips. Einige zeigen ihre Kinder am Strand, in ihren Bettehn oder strahlend auf dem Dach des Campers. Auf einem Bild liegt Tori mit ihrem jüngsten Spross auf einem Sofa, strahlt glücklich in die Kamera und macht ein Peace-Zeichen. "Solange wir einander haben...", schreibt sie unter ihrem Posting und fügt unter anderem den Hashtag "Unbezahlbare Erinnerungen" hinzu. Die Schauspielerin scheint also zufrieden mit ihrer momentanen Situation zu sein und die intime Zeit mit den Kids total zu genießen.

Zwar ist Tori mit ihren Kids gerade auf einem weniger luxuriösen Trip – aber hat sie wirklich Geldprobleme? Ein Fotograf aus ihrer Nachbarschaft behauptete gegenüber Bild, dass sie ihre Nöte nur inszeniere, um Schlagzeilen zu machen: "Sie hat schon immer gerne das Opfer gespielt und denkt, dass sie mit den aktuellen Fotos nicht nur Aufmerksamkeit bekommen, sondern auch Sympathiepunkte sammeln kann."

Instagram / torispelling Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern

Instagram / torispelling Tori Spellings Töchter im August 2023

Instagram / torispelling Tori Spellings Kinder im August 2023

