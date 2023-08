Will Herzogin Meghan wieder als Schauspielerin durchstarten?

Beißt sie in den sauren Apfel? Herzogin Meghan (42) war vor ihrer Heirat mit Prinz Harry (38) als Schauspielerin tätig. Internationale Bekanntheit hatte die US-Amerikanerin mit der TV-Serie Suits erlangt – dort wirkte sie von 2011 bis 2018 in ihrer Rolle als Rachel Zane mit. Als Vollzeit-Royal musste sie diesen Job allerdings aufgeben. Vor drei Jahren hat sie die britische Königsfamilie verlassen – nun will Meghan angeblich wieder zur Schauspielerei zurückkehren!

Wie Daily Mail nun berichtet, soll die 41-Jährige eine Rückkehr zur Schauspielerei ins Auge fassen. Da "Suits" nach wie vor ein großer Hit ist, gebe es eine große Nachfrage nach Meghans Schauspieltalent. Eine Quelle erklärte gegenüber dem Newsportal: "Da andere Möglichkeiten versiegen, plant Meghan nun ein Comeback als Schauspielerin. Und Harry unterstützt sie zu 100 Prozent." Dennoch verspüre sie den Druck, an der Spitze zu bleiben.

Anfang des Jahres deutete die Herzogin von Sussex allerdings noch an, dass sie nicht die Absicht hat, zur Schauspielerei zurückzukehren. Gegenüber Variety machte Meghan klar, dass "die Schauspielerei kein Schwerpunkt sein wird", als sie bei einer renommierten Hollywood-Talentagentur einen Vertrag unterschrieb.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im März 2020 in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juli 2019

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2018

