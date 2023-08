Drei-Tage-Regel: So geht Gerda Lewis mit Liebeskummer um

Sie hat den Plan! Gerda Lewis (30) hatte 2019 als Bachelorette vergeblich nach der großen Liebe gesucht. Zwischen ihr und Gewinner Keno Rüst hatte es dann letztendlich doch nicht gefunkt. Daraufhin gab es hin und wieder ein paar Männer in ihrem Leben, aber mit keinem hat es so richtig geklappt. Oft war der Liebeskummer vorprogrammiert. Jedoch weiß Gerda ganz genau, wie man mit Herzschmerz umgeht.

In einer Fragerunde auf Instagram möchte ein Fan von ihr wissen, was ihre besten Tipps für den Umgang mit einer Trennung sind. Da ist Gerda perfekt aufgestellt, denn sie folgt einem Drei-Tage-Plan. Dieser Regel nach darf man nicht länger als in diesem Zeitraum trauern. "In den ersten drei Tagen nach der Trennung darfst du so viel weinen, dich verkriechen, essen und dich gehen lassen, wie du willst", erklärt die Ex-Bachelorette. "Nach den drei Tagen ist Schluss und du raffst dich und erinnerst dich daran, was für ein toller Mensch du bist, dass du ein tolles Leben vor dieser Person hattest und deshalb auch ein tolles Leben nach dieser Person haben wirst", führt sie fort.

Nachdem der letzte Mann, den Gerda datete, sie sehr verletzte, indem er sie mit ihrer Freundin betrogen hatte, scheint die Drei-Tage-Regel die perfekte Lösung für sie gewesen zu sein. "Du wirst dich wieder verlieben, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann", versucht sie ihren Followern ans Herz zu legen.

Gerda Lewis, Influencerin

Gerda Lewis im Dezember 2022

Gerda Lewis im Januar 2023

