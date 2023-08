Falscher Moment? So war Kuss mit der Bachelorette für Jesaia

Diese Knutscherei ist umstritten! Bei Die Bachelorette gab bis jetzt nur einen Kuss zwischen Jennifer Saro und einem Kandidaten – und zwar mit Jesaia. Doch nach der Intimität war die Rosenkavalierin nicht gerade begeistert von den Knutschfähigkeiten des Stuttgarters. Er selbst eigentlich schon – nach Jennys Kritik schwenkte er dann aber plötzlich um. Mit Promiflash spricht Jesaia über seinen und Jennys besonderen Moment.

"Ich wollte die wenige Zeit, die wir haben, nutzen und war mir bewusst, dass ein Kuss den nächsten Schritt für uns bedeuten würde", erklärt er im Promiflash-Interview. Doch dadurch habe Jesaia sich zu viel Druck gemacht: "Man geht zu verkopft an die Sache ran, was den Moment für einen ersten Kuss nicht so perfekt gemacht hat, wie ich es mir für uns gewünscht hätte." Trotzdem sei es für den 27-Jährigen ein schöner Kuss und ein ereignisreiches Date mit der alleinerziehenden Mutter gewesen – und der zweite Kuss könne jetzt nur besser werden.

Im Gegensatz zu Jesaia hatte sich Topfavorit Fynn Lukas Kunz (26) noch nicht getraut, mit der 27-Jährigen zu knutschen – dabei war er so oft kurz davor gewesen! "Ein Kuss muss harmonieren. Allerdings muss es sich richtig anfühlen und beim Date haben 0,000001 Prozent gefehlt, damit es der perfekte erste Kuss ist”, hatte der Teilnehmer Promiflash verraten.

RTL Jennifer Saro und Jesaia bei "Die Bachelorette" 2023

