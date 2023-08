Im Golfcart: Cristiano Ronaldo verletzt vom Platz gebracht

Cristiano Ronaldo (38) hat sich mal wieder verletzt! Der Sportler gilt als einer der besten Fußballspieler aller Zeiten. Seit einigen Monaten steht er beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr unter Vertrag und schießt fleißig Tore für die Saudis. Zuletzt verhalf er seinem Team zum Pokalsieg des Arab Club Champions Cup und holte damit den ersten Titel mit seiner neuen Mannschaft. Doch dabei verletzte sich Cristiano!

Beim Spiel gegen Al-Hilal traf er gleich zweimal und führte Al-Nassr so in Unterzahl zum Titel – doch kurz vor Ende der Verlängerung musste der Kicker unter Tränen vom Platz gebracht werden. Er zog sich eine Knieverletzung zu, sank unter Schmerzen zu Boden und wand sich hin und her. Weil Cristiano sich nicht mehr selbst vom Spielfeld bewegen konnte, wurde er schließlich von einem Golfcart abgeholt und so zur Bank gefahren. Nähere Untersuchungen müssen jetzt ergeben, wie schwer die Verletzung des Stürmers ist.

Seine Schmerzen hielten den saudi-arabischen Topscorer aber nicht davon ab, nach dem Schlusspfiff den Titelgewinn mit seiner Mannschaft zu feiern. Er jubelte und hüpfte sogar etwas mit den anderen Spielern herum. Grund zur Freude hatte Cristiano gleich doppelt: Neben dem Gewinn des 35. Titels seiner Karriere wurde er mit sechs Treffern auch noch zum Torschützenkönig des Turniers gekrönt.

Cristiano Ronaldo im August 2023

Cristiano Ronaldo beim Finale des Arab Club Champions Cup, August 2023

Cristiano Ronaldo mit seinem Team Al-Nassr, August 2023

