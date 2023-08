Mit Baby und Mann: Jessie J teilt ein seltenes Familienfofo

Jessie J (35) teilt ihr Familienglück. Die Sängerin hatte im Mai 2023 einen kleinen Sohn auf die Welt gebracht. Den Wonneproppen zeigt sie fleißig im Netz und mittlerweile ist auch bekannt, wie der Kleine heißt: Er hört auf den Namen Sky Safir Cornish Colman. Der Papa soll der Basketballer Chanan Colman sein. Zusammen zeigen sich die beiden aber nur selten. Doch jetzt teilt Jessie ein niedliches Foto von ihrer ganzen Familie.

In ihrer Instagram-Story gibt Jessie ihren Fans einen Einblick in ihr Familienleben. Auf dem Selfie steht sie zusammen mit Chanan im Flur vor dem Spiegel. Beide schmunzeln glücklich in die Kamera. Der frisch gebackene Papa hält dazu auch die Babyschale, in der der kleine Sky friedlich schlummert. "Mein ganzes verdammtes Herz", schreibt die "Price Tag"-Interpretin zu dem seltenen Schnappschuss. Wohin es geht, verrät sie nicht, aber mit der gepackten Babytasche und dem Fläschchen in der Hand ist deutlich zu sehen, dass die Familie bereit zum Aufbruch ist.

Auch wenn die Beziehung der beiden lange nicht offiziell bestätigt wurde, wird sie anhand solcher Bilder nahezu eindeutig. Und nach der Geburt ließ Jessie es sich auch nicht nehmen, ihrem Schatz für die Unterstützung zu danken. "Er hat meine Hand den ganzen Tag nicht losgelassen und ohne ihn hätte ich das alles nicht geschafft", schwärmte sie im Netz.

Instagram / jessiej Jessie J (r.) ihr Partner und Baby

John Williams / Avalon / ActionPress Jessie J, Sängerin

Instagram / jessiej Jessie J und Chanan Colman

