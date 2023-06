Jessie J schwärmt erstmals öffentlich von Vater ihres Kindes

Es sind niedliche Worte! Die Sängerin Jessie J (35) ist vor wenigen Woche Mama geworden. Nach ihrer Fehlgeburt im Jahr 2021 durfte sie im Mai 2023 einen Sohn auf der Welt begrüßen. Vor der Geburt hatte man spekuliert, dass sie mit dem Basketballspieler Chanan Colman zusammen ist. Er soll auch der Vater ihres Kindes sein. Nun gibt Jessie erstmals selbst Details über ihren Partner preis!

In ihrer Instagram-Sory bedankt sich die 35-Jährige bei ihrem Freund für die Unterstützung während der Geburt: "Er hat meine Hand den ganzen Tag nicht losgelassen und ohne ihn hätte ich das alles nicht geschafft." Doch damit nicht genug: Jessie offenbart sogar, dass sie ihn nur kurz nach ihrer Fehlgeburt kennengelernt hatte. "Er hat meine dunklen Tage erhellt. Es war Liebe auf den ersten Blick und es ist ein Wunder, dass ich auf normalem Wege schwanger geworden bin – ganz ohne Komplikationen", führt sie aus.

Bei den Turteltauben ging alles also ziemlich schnell. Jetzt scheint Jessie aber nicht glücklicher sein zu können. "Er ist die Ruhe in meiner Verrücktheit, der Frieden in meiner Angst und der Vater meines Kindes", schwärmt die "Domino"-Interpretin. Die Identität ihres Liebsten bestätigte sie selbst aber noch nicht.

Getty Images Jessie J bei den The Brit Awards 2023

Instagram / chanancolman Chanan Colman, Basketballspieler

Instagram / jessiej Jessie J kurz vor der Geburt ihres Sohnes

