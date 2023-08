Nach Trennung: Wie steht Billie Eilish zu Jesse Rutherford?

Herrscht zwischen den beiden etwa böses Blut? Billie Eilish (21) und Jesse Rutherford (31) waren erstmals im Oktober 2022 miteinander in Verbindung gebracht worden. Einen Monat später hatten die Sängerin und der Frontmann von The Neighbourhood dann ihre Beziehung publik gemacht. Allerdings war ihre Liebe nicht von langer Dauer – im Mai gab das Paar sein Liebes-Aus bekannt. Nun verrät Billie, wie das Verhältnis zwischen ihr und Jesse seither ist.

In einem aktuellen Q&A auf Instagram will ein neugieriger Fan jetzt von der 21-Jährigen wissen, wie sie seit der Trennung zu ihrem Ex steht. Die "What Was I Made For?"-Interpretin findet auf die spannende Frage eine knappe, aber klare Antwort: "Nur sehr, sehr gute Freunde." Der Story fügt die Musikerin mehrere Herz-Emojis hinzu und erklärt weiter: "Er ist für immer mein Kumpel!"

Und ist Billie schon bereit, sich wieder ins Dating-Leben zu stürzen? Das interessiert natürlich auch ihre Community brennend. Ein Follower nutzt die Gelegenheit und fragt die Beauty, ob sie momentan jemanden kennenlerne. Darauf gibt die "Bad Guy"-Interpretin ebenfalls eine deutliche Antwort: "Nein."

Getty Images Billie Eilish und Jesse Rutherford im März 2023

Getty Images Billie Eilish und Jesse Rutherford im November 2023

