"Pretty Boys Are Poisonous": Megan Fox veröffentlicht Buch

Megan Fox (37) geht neue Wege! Die US-amerikanische Schauspielerin war 2007 mit ihrer Rolle als Mikaela Banes in der Filmreihe "Transformers" weltberühmt geworden. Zuletzt machte sie jedoch vor allem durch ihr Liebeschaos mit dem Musiker Machine Gun Kelly (33) auf sich aufmerksam. Nun plant sie neben der Schauspielerei ihr nächstes Projekt. Und das soll diesmal in eine ganz neue Richtung gehen: Megan wird einen Gedichtband veröffentlichen!

"Ich habe ein Buch geschrieben", verkündete der Hollywoodstar am Dienstag auf Instagram. Der Gedichtband heißt "Pretty Boys Are Poisonous" und soll im November erscheinen. Megan selbst gab an, das Buch in dem Versuch geschrieben zu haben, eine Art Krankheit auszumerzen, die durch Schweigen Wurzeln in ihr geschlagen habe: "Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, die Geheimnisse von Männern zu bewahren. Mein Körper schmerzt von der Last ihrer Sünden. Meine Freiheit lebt in diesen Seiten", verriet der Hollywoodstar.

Ob das auch eine Anspielung auf ihren Verlobten sein könnte? Gerüchten zufolge soll ihr zukünftiger Ehemann sie im Februar dieses Jahres betrogen haben, woraufhin die beiden kurzzeitig getrennt gewesen sein sollen. Nachdem Megan die Gerüchte zunächst selbst befeuert hatte, behauptete sie später, dass es keine Einmischung Dritter gegeben habe.

Megan Fox im Mai 2023

Megan Fox, Schauspielerin

Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

