"Schiss": Anne Wünsche erlebt Erdbeben im Familienurlaub!

Sie bekam die geballte Kraft der Natur zu spüren! Anne Wünsche (31) befindet sich aktuell im Urlaub mit ihrem Freund Karim El Kammouchi (34) und ihren drei Kids Miley, Juna und Sávio (1). Nach Tagen der Entspannung auf der spanischen Insel Menorca und in der italienischen Hauptstadt Rom ist sie mittlerweile am Strand von Kreta gelandet. Doch dort wurde der dreifachen Mama nun angst und bange: Anne hat in Griechenland ein Erdbeben erlebt!

Das berichtet die 31-Jährige nun völlig fassungslos auf ihrem Instagram-Kanal – allerdings gibt sie direkt Entwarnung: "Uns geht es gut. Es war nur ein supermerkwürdiges Gefühl und ehe wir gecheckt haben, was das eigentlich ist, war es schon wieder vorbei." Anne und Karim seien in den Mittagsstunden von dem Erdbeben geweckt worden. Ihre drei Sprösslinge haben von dem Erdstoß allerdings nichts mitbekommen und derweil tief und fest geschlafen.

Spurlos geht die Erschütterung aber dennoch nicht an der dreifachen Mama vorbei. "Ohne Spaß: Ich hatte schon Schiss", gesteht sie in einer Story und fügt hinzu: "Wenn dir bewusst wird, dass du gerade ein Erdbeben erlebt hast, ist das ein merkwürdiges Gefühl." Besonders wegen der Sorge um ihre Kinder habe Anne bereits die schlimmsten Szenarien im Kopf durchgespielt – um vorbereitet zu sein. Inzwischen habe sie sich aber wieder beruhigt.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit Tochter Miley und Sohn Sávio, August 2023

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche auf Kreta, August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de