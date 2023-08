Gutes Verhältnis? Linda Evangelista schwärmt von Salma Hayek

Sie kommen gut miteinander aus! Model Linda Evangelista (58) und die Schauspielerin Salma Hayek (56) verbindet ein gemeinsamer Mann im Leben: Das Model datete den Geschäftsmann Francois-Henri Pinault (61) zwischen den Jahren 2005 und 2006. Aus der Liaison entstand Sohn Augustin. Seit 2009 ist Francois mit Salma Hayek liiert. Zusammen haben sie eine Tochter. Nun gibt Linda einen seltenen Einblick in ihre Beziehung zu Salma!

Gegenüber Vogue erzählt das Supermodel, wie sehr sich der Hollywoodstar für sie einsetzte als es ihr über die Feiertage nicht gut ging: "Ich war an Thanksgiving krank und Salma ist ins Flugzeug gestiegen und machte mir Essen." Die Schauspielerin habe ihr ein Festmahl zubereitet, schwärmt Linda. "Ich wollte mexikanisches Hühnchen mit getrüffelten Kartoffeln. Und sie hat den ganzen Tag in der Küche gestanden und ganz alleine gekocht", erinnert sie sich.

Lange Zeit hielt Linda geheim, wer der Vater ihres Kindes ist. Damals behauptete sie, der Vater wäre ein unbekannter Architekt aus New York. Erst im Jahr 2011 wurde öffentlich, dass in Wahrheit Francois der Vater von Augie ist. Damals klagte sie vor Gericht Unterhalt für ihren Sohn ein und gab Francois als Vater an.

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Juli

Instagram / lindaevangelista Linda Evangelista mit ihrem Sohn Augustin

Getty Images Linda Evangelista auf dem Red Carpet 2014

