Im Italienurlaub: Jennifer Lopez singt Karaoke in einer Bar

Jennifer Lopez kommt aktuell aus dem Partymachen gar nicht mehr raus! Zuletzt hatte die Sängerin ihren 54. Geburtstag gefeiert und es ordentlich krachen lassen: Bei ihrer Geburtstagsparty hatte sie sogar auf dem Tisch getanzt und ihre Gäste entertaint. Jetzt urlaubt die Schauspielerin in Italien – und neben Spaghetti essen und luxuriösen Bootstrips kommt auch hier die Party nicht zu kurz: J.Lo griff in einer Bar kurzerhand zum Karaokemikro!

Auf Instagram teilte der Account einer Bar auf Capri ein Video, das Jennifer beim Feiern zeigt. Nach dem Abendessen nahm sie dort kurzerhand an einem Karaokewettbewerb teil: Mit Tamburin und Mikro in der Hand sitzt sie am Tisch und trällert Gloria Gaynors "I Will Survive". Die anderen Besucher feuern den berühmten Gast begeistert an und klatschen freudig mit. Angespornt davon singt J.Lo dann auch noch ihren eigenen Song "Let's Get Loud".

Bei ihrem spontanen Auftritt trug Jennifer ein glitzerndes Paillettenkleid und war in Begleitung einiger Freundinnen. Ihr Ehemann Ben Affleck (50), mit dem sie kürzlich erst ihren ersten Hochzeitstag begangen hatte, wurde aber auf dem Italientrip noch nicht gesichtet! Dabei feiert der Schauspieler am 15. August seinen Geburtstag.

