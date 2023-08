Schlagerdebüt: Peter Klein hat bald seinen ersten Auftritt!

Peter Klein (56) gibt demnächst seine Songs zum Besten! Der gelernte Maler hatte in den vergangenen Monaten vor allem mit der Trennung von seiner Noch-Frau Iris und seiner angeblichen Liebelei mit Yvonne Woelke (41) für Aufsehen gesorgt. Doch nun fokussiert er sich auf ein neues Karriereziel: Er will im Musikbusiness durchstarten und hat dafür zwei Schlagerlieder aufgenommen – diese wird Peter schon in wenigen Tagen vor einem Publikum performen!

Das gibt der 56-Jährige voller Vorfreude in seiner Instagram-Story bekannt. "Jetzt kann ich euch voller Stolz verkünden, dass ich meine beiden Lieder das erste Mal live on Stage performen werde." Er werde neben einigen anderen Schlagerstars wie Mickie Krause (53) oder Tim Toupet (51) am 26. August beim "Sandstedter Sommer"-Festival auftreten. "Ich freue mich auf euch und ich sage euch: Wir machen eine Megaparty", erzählt Peter aufgeregt.

Pfeilt Peter nebenbei auch noch an seiner TV-Karriere? Kürzlich wurde gemunkelt, ob er an der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel teilnehmen wird. Seine Ex Iris feuerte diese Gerüchte auch ordentlich an. Doch laut Bild wolle er sich momentan voll und ganz der Musik widmen.

