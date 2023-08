Will Kevin Costners Ex Christine einer Scheidung ausweichen?

Christine Baumgartner (49) scheint aktuell keine Lust auf Papierkram zu haben! Fast 20 Jahre gingen die Designerin und der Schauspieler Kevin Costner (68) als Ehepaar durchs Leben. Doch Anfang Mai hatten überraschende News die Runde gemacht: Das einstige Traumpaar hat sich getrennt. Kurz darauf wurden die Scheidungspapiere eingereicht. Seitdem liefern sich die beiden eine regelrechte Schlammschlacht. Doch Christine scheint von dem ganzen Prozedere genug zu haben: Sie soll wichtige Scheidungsdokumente gar nicht erst einreichen!

Die Dokumente, die Fox News Digital vorliegen, zeigen, dass die 49-Jährige "sich in böser Absicht dagegen gewehrt hat, ihre Behauptungen in Bezug auf die voreheliche Vereinbarung der Parteien bekannt zu geben, indem sie sich geweigert hat, Anträge auf Eingeständnisse zuzulassen oder zu verweigern". Angeblich vermeidet Christine die Beantwortung der Dokumente, da sie überhaupt nicht wisse, was ihre Behauptungen seien.

Im Zuge dessen fordert Kevin seine Ex zu einer Zahlung von "angemessenen Anwaltsgebühren und -kosten" in Höhe von umgerechnet rund 13.000 Euro. Der "The Bodyguard"-Darsteller ist der Meinung, dass die von Christine geforderte Geldstrafe wegen "Missbrauchs des Offenlegungsprozesses, einschließlich der Nichtbeantwortung der Offenlegung, der ausweichenden Beantwortung der Offenlegung und der Ablehnung eines Antrags auf Erzwingung der Offenlegung ohne stichhaltige Begründung" erforderlich ist.

Anzeige

Getty Images Christine Baumgartner, Model

Anzeige

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner, März 2022

Anzeige

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de