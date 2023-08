Expertin sicher: Prinz Harrys royaler Status "ist dahin"!

Ist Prinz Harry (38) etwa längst nicht mehr so angesehen wie zuvor? Der jüngere Sohn von König Charles (74) steht bekanntermaßen mit der Monarchie auf Kriegsfuß. Dennoch nehmen er und seine Frau Meghan (42) noch Termine in aller Welt wahr. So besuchte der Rotschopf zuletzt ein Poloturnier in Singapur und hatte dabei sichtlich Spaß. Experten sehen aber Anzeichen, dass Harrys Status als Royal immer weniger Bedeutung hat.

Auch wenn Harry beim Polo lachte und die Zeit zu genießen schien, sieht Judi James, eine Expertin für Körpersprache, andere Anzeichen: Sie erklärt Express, dass der 38-Jährige "unbeholfen" wirke und von den anderen Spielern "praktisch ignoriert" werde. Vor allem als Harry kurz nach dem Spiel allein spazieren ging, schien es, als wisse er nicht, was er tun solle, so die Expertin. Bei der Preisverleihung habe er die Auszeichnungen für das Team gar nicht aus der Hand geben wollen. All das können Hinweise darauf sein, dass Harrys Status als Prinz nach den Ereignissen der Vergangenheit "dahin sei", denn er bemühe sich sehr um die Aufmerksamkeit anderer.

Einen Unterstützer hatte Harrys aber sicherlich bei dem Turnier, denn er war mit seinem langjährigen Freund und Polospieler Nacho Figueras (46) dort. Die beiden traten gegeneinander an, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Und sie verbringen wohl auch abseits des Sports gerne Zeit zusammen, denn sie zeigten sich bei Instagram beim Shopping.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry beim Polo Cup von Sentebale, August 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Nachos Figueras beim Polo Cup von Sentebale in Singapur, 2023

Anzeige

Getty Images Nacho Figueras und Prinz Harry beim Sentebale ISPS Handa Polo Cup in Singapur 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de