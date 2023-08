Khloé sauer? Kim Kardashian feiert wieder mit Ex Tristan

Geht da was? Hinter Khloé Kardashian (39) und Tristan Thompson (32) liegen turbulente Jahre. Während ihrer Beziehung war der Basketballer der Reality-TV-Bekanntheit immer wieder fremdgegangen, weshalb die Schwester von Kim Kardashian (42) 2022 einen Schlussstrich zog. Trotz einiger Comeback-Gerüchte stellte Khloé kürzlich klar, dass aus ihr und ihrem Ex kein Paar mehr werden wird. Jetzt wurde Tristan gemeinsam mit Kim bei einem Konzert gesichtet!

Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen die beiden in Begleitung von Kendall Jenner (27) und Bad Bunny (29) am VIP-Eingang der Arena. In der feiernden Menge des Drake (36)-Konzerts sollen die beiden laut Augenzeugen auch einen gemeinsamen Tanz zum Besten gegeben haben. Für die Show wählte Kim ein enges graues Outfit, zu dem sie eine rosafarbene Handtasche und Stiefel kombinierte. Tristan erschien in einem weißen T-Shirt und einer zerrissenen Jeans bei dem Auftritt des Musikers.

Erst vor wenigen Wochen wurden Kim und Tristan bei einem gemeinsamen Ausflug gesichtet. Zuerst besuchten sie ein Fußballspiel in Miami und verbrachten danach wohl den Abend noch gemeinsam in einem Nachtclub. Laut InTouch soll Khloé deswegen ziemlich in Rage gewesen sein. "Sie ist am Boden zerstört. Aber dieses Mal gibt sie ihrer Schwester die Schuld, nicht Tristan. Es ist demütigend, […] sich um Tristans Kinder zu kümmern, während ihre Schwester und ihr Ex in der Öffentlichkeit feiern", erklärte ein Insider.

