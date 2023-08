Nach Zusammenbruch: Madonna startet Proben für Welttournee

Madonna (64) startet so langsam wieder in ihren gewohnten Popstar-Alltag! Im Juni sorgte die Sängerin für einen ziemlichen Schock: Aufgrund einer bakteriellen Infektion kollabiert sie und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Vor Ort soll sie sogar reanimiert worden sein. Mittlerweile geht es der "Like A Prayer"-Interpretin aber schon wieder viel besser. Madonna fühlt sich offenbar auch wieder so gut, dass sie für ihre Tour üben kann!

Wie ein Insider gegenüber The Sun erklärt, sollen die Proben der 64-Jährigen für die "Celebration"-Welttournee am Montag gestartet sein. "Sie befindet sich immer noch in der Genesungsphase, aber Madonna konnte es kaum erwarten, wieder mit den Proben zu beginnen", erklärt die Quelle. Die Musikerin soll das Nassau Coliseum – ein Veranstaltungsort in New York – für zwei Monate angemietet haben, um dort für ihre Shows zu üben. Madonna will für ihre monatelange Tour wohl optimal vorbereitet sein: Vor ihrer ersten Show in London am 14. Oktober soll sie auch dort für zwei Wochen einen Probeort gemietet haben.

Die Musiklegende scheint sich nach dem Zusammenbruch also keine lange Pause zu genehmigen. Ihr Ex-Partner Peter Kentes ist auch der Meinung, dass sie nie kürzertreten werde. "Sie war schon immer voller Energie und hat andere Künstler übertroffen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es jemals langsamer angehen wird", erklärt er gegenüber Mirror.

Anzeige

Getty Images Madonna, Sängerin

Anzeige

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Anzeige

Getty Images Madonna, Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de