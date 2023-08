Sexy Bikini-Pics: Eva Longoria präsentiert stolz ihr Sixpack

Eva Longoria (48) ist total stolz auf ihren Hammer-Body! Die Schauspielerin ist schon seit Jahren nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Vor allem durch ihre Rolle in der US-Serie Desperate Housewives wurde sie weltweit bekannt. Von ihrem stressigen Alltag als TV- und Filmstar, Unternehmerin und Mutter gönnt sich Eva nun eine kleine Auszeit am Pool in Spanien – und zeigt sich dabei durchtrainiert im Bikini!

Auf Instagram heizt die 48-Jährige ihren Fans mit zwei sexy Schnappschüssen ein. Ganz lässig steigt sie aus dem Pool einer Villa im spanischen Marbella. Ihren sportlichen Body, auf dem ein ordentliches Sixpack zu erkennen ist, setzt Eva dabei in einem olivgrünen Bikini in Szene. Dazu trägt sie eine XXL-Sonnenbrille. "Sunday Funday", betitelt sie ihr heißes Posting.

Dass Eva mit ihren 48 Jahren so fit ist, kommt auch nicht von ungefähr. Im Gespräch mit Mirror verriet die Beauty ihr Geheimnis. "Ich nehme mir die Zeit zu lesen, zu meditieren, zu trainieren, mich gesund zu ernähren und meine Haut zu pflegen", erklärte Eva und fügt hinzu: "Sich um sich selbst zu kümmern, bedeutet nicht nur, ins Spa zu gehen."

Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longoria, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Eva Longoria bei der amfAR-Gala in Cannes im Mai 2023

Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longoria im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de