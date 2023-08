Wegen dieser Worte ging Lottie Moss in die Entzugsklinik

Lottie Moss (25) versetzte ihre BFF in große Angst. Schon in jungen Jahren wagte sie sich in die Modeszene und stand im Rampenlicht. Die Schwester von Kate Moss (49) konnte allerdings mit dem Druck der Branche nicht umgehen und rutschte ab. Sie fing an, exzessiv Alkohol und Drogen zu sich zu nehmen. Sie meldete sich erstmals im vergangenen Jahr wegen ihrer Suchtprobleme zu Wort. Nun teilt Lottie weitere Details ihres Kampfes mit der Krankheit – doch wie ist sie davon losgekommen?

In einem Interview mit The Sun berichtet die Britin, wie es zur Einweisung in die Klinik kam. Sie verrät, dass man ihr während ihrer Modelkarriere vorgegeben habe, wie sie zu leben hat und wie ihre Figur aussehen muss. Als sie es schaffte, die Branche zu verlassen, wusste sie nichts mehr mit ihrem Leben anzufangen. "Wenn du in so jungen Jahren auf diese Weise kontrolliert wirst, denkst du dir: 'Was zur Hölle mache ich jetzt?'. Ich war so verloren und bin vom Weg abgekommen", berichtet sie. Schließlich sei sie von ihrer Freundin konfrontiert worden. "Das bricht mir das Herz. Du brauchst Hilfe", waren die Worte, die sie letztendlich dazu bewogen, in die Reha zu gehen.

Mittlerweile habe sie sich erholt und sei clean. Allerdings wolle sie nicht zulassen, dass wieder zu viel Druck auf sie ausgeübt wird. "Im Moment setze ich mich selbst zum ersten Mal an erste Stelle und arbeite tatsächlich an mir selbst, um sicherzustellen, dass ich das Beste aus meinem Leben heraushole", gesteht Lottie.

Lottie Moss, Oktober 2021

Lottie Moss, Model

Lottie Moss im April 2023

