Cathy Hummels 2.0? Fans lachen über Amira Pochers Moderation

Ob Amira Pocher (30) sich damit einen Gefallen getan hat? Als Moderatorin durfte die Frau von Oliver Pocher (45) bereits einige Erfahrungen sammeln. Doch mit dem Format "My Mum, Your Dad" bekommt sie ihre erste eigene Datingshow. Darin sollen alleinstehende Eltern die Möglichkeit bekommen, mit verschiedenen Singles zu flirten. Los ging es vergangenen Dienstag. Doch Amiras Premierenfolge sorgt bei den Zuschauern vor allem für Gelächter.

Zumindest fühlen sich die Fans nach der ersten Folge "My Mum, Your Dad" stark an die Moderation von Cathy Hummels (35) bei Kampf der Realitystars erinnert. "Amira nach dem Moderationspraktikum bei Cathy Hummels", meint ein User bei X und ist damit nicht allein. Auch ein anderer Post lautet: "Amira war auf derselben Moderationsschule wie die Moderatorin von KDRS." Ein weiterer schreibt scherzhaft: "Amira Hummels moderiert #MyMomYourDad." Manchen Nutzern fällt aber auch auf, dass Amira ihre Solo-Karriere ohne Olli erfolgreich vorantreiben konnte: "Noch ein Trash-TV-Moderationsjob und Amira braucht Olli nicht mehr und trennt sich."

Aber auch quotentechnisch legt "My Mum, Your Dad" einen eher mittelmäßigen Start hin. Das Portal Quotenmeter berichtet: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte VOX mit der Show lediglich 4,2 Prozent Marktanteil verzeichnen. Das ist erst einmal kein besonders guter Start.

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / amirapocher Amira Pocher am Strand

