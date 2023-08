Cathy Hummels ist jetzt auch auf einer Dating-App zu finden!

Cathy Hummels (35) geht ihrem Single-Leben an den Kragen! Seit Dezember ist die Moderatorin offiziell wieder zu haben. Da ließ sie sich nämlich von ihrem damaligen Ehemann Mats Hummels (34) scheiden. 13 Jahre lang waren die beiden gemeinsam durchs Leben gegangen und haben den gemeinsamen Sohn Ludwig (5) auf die Welt gebracht. Mittlerweile ist das It-Girl offenbar wieder bereit für einen neuen Mann an ihrer Seite. Nun ist Cathy sogar auf einer Dating-App für Promis dabei!

"Modernes Dating? Bin ich jetzt auch dabei", verkündet die 35-Jährige gegenüber Bild. Denn Cathy ist nun ein aktives Mitglied auf der Dating-App Raya! "Einige meiner Freundinnen haben gesagt, dass ich das mal ausprobieren soll. Ich bin nämlich etwas schüchtern, was Dating angeht. Bin etwas aus der Übung“, erklärt sie. Sogar ein Date habe die Influencerin bereits gehabt! Das sei allerdings nicht ganz so gut gelaufen – doch Cathy ist guter Dinge! "Da sind ein paar richtige Hotties dabei! Mal sehen, ob es charakterlich passt", fügt sie zuversichtlich hinzu.

Auch wenn sich auf der Plattform viele Stars tummeln, so sei Prominenz kein Kriterium für Cathys zukünftigen Partner. "Ich date dann einen Mann, wenn ich das Gefühl habe, das ist ein cooler Typ, der hat das Herz am richtigen Fleck und er behandelt mich wie eine Prinzessin", stellte sie in einer Fragerunde auf Instagram klar.

Cathy Hummels im August 2023

Cathy Hummels im September 2022

Cathy Hummels, Moderatorin

