Mit Bikini-Pic: Jessie J präsentiert ihren After-Baby-Body

Jessie J (35) ist wieder in Top-Form! Die Sängerin ist seit ein paar Wochen stolze Mama eines Sohnes. Zusammen mit ihrem Partner Chanan Colman hatte sie ihren kleinen Sky auf der Welt begrüßen dürfen. Im Netz lässt sie ihre Fans seitdem fleißig an ihrem Leben als Mutter teilhaben. Auch ihren After-Baby-Body zeigte sie ihren Fans schon und hinterließ damit ordentlich Eindruck. Nun zeigt Jessie mit einem Bikini-Bild, wie fit sie schon so kurz nach der Geburt wieder ist.

In ihrer Instagram-Story stellt Jessie sich vor einen bodenlangen Spiegel in ihrem Flur. Sie trägt einen grünen Bikini im 50er-Stil mit High-Waist-Schnitt und trägerlosem Oberteil. Der Zweiteiler setzt ihre Kurven bestens in Szene und zeigt, dass die "Price Tag"-Interpretin schon wenige Wochen nach der Entbindung wieder richtig in Form ist. Und die sexy Pose, in die Jessie sich wirft, beweist, dass sie sich in ihrem Körper richtig wohlfühlt.

Über ihr Körpergefühl kurz nach der Geburt sprach Jessie schon Anfang August. Im Netz verriet sie, dass sie mit ihrem neuen Körper absolut zufrieden sei. "Ein paar Leute haben zu mir gesagt: 'Ich wette, du kannst es kaum erwarten, deinen Körper zurückzubekommen.' Dieser Körper ist weg. Ich will, dass mein Körper sich weiterentwickelt", erklärte sie ihren Fans.

Jessie J mit ihrem Sohn Sky im Juli 2023

Jessie J (r.) ihr Partner und Baby

Jessie J, Sängerin

