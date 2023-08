Neue Makler-Show: Streitet Marcel Remus auch mal mit Mama?

Marcel Remus (36) braucht jetzt wohl starke Nerven. Bereits seit vielen Jahren verkauft der Makler erfolgreich Luxusimmobilien auf der Sonneninsel Mallorca. Zusammen mit Bruce Darnell (66) bringt er nun eine neue Sendung in Anlehnung an das US-Format Selling Sunset ins deutsche TV. Als Maklerin hilft auch seine eigene Mama Silke mit. Doch diese Kombi bringt vor allem für Marcel offenbar viel Diskussionspotenzial mit.

Seine Mutti ist nämlich frisch verliebt. Und das gönnt ihr Sohn ihr auch sehr, wie er als Gast in der Morgenshow "Punkt 8" verrät: "Ich freue mich, dass meine Mutter frisch verliebt ist." Allerdings gebe es auch ein Problem – nämlich wenn es um die Arbeit geht: "Das kleine Problem ist, [...] wenn dann die liebe Mutti Business und privat vermischt und dann eben ihren neuen Freund zu Geschäftsterminen mitbringt, was ich als Chef natürlich nicht so geil finde." An sich sei er aber stolz, denn Mama sei schließlich eine Topmaklerin auf Mallorca.

Von dem neuen Mann an Mamas Seite war Marcel anfänglich nicht ganz überzeugt – und das vor allem, weil dieser jünger ist als er selbst. "Als mir meine Mutter von Dennis erzählte, meinte ich nur 'Bitte lass ihn nicht jünger sein als ich bin'", offenbarte der 36-Jährige gegenüber Bild. Auch wenn seine Mutter das erst verneinte, stellte sich heraus, dass ihr Liebster tatsächlich zwei Jahre jünger ist.

Instagram / marcel.remus Marcel Remus, Markler

Getty Images Marcel Remus bei der Premiere von "Rocketman" in London

Instagram / marcel.remus Marcel Remus im Januar 2022 in Dubai

