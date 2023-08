Punkiger Look: Florence Pugh streikt vor den Disney-Studios

Auch Schauspielerin Florence Pugh (27) ist mit von der Partie! Vor wenigen Monaten hatten bereits zahlreiche Drehbuchautoren in Hollywood ihre Arbeit niedergelegt – sie hatten bessere Arbeits- und Lohnbedingungen verlangt. Mittlerweile streiken auch zahlreiche Schauspieler der SAG-AFTRA, also der Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists, nachdem Verhandlungen mit Filmstudios gescheitert waren. Florence unterstützt ihre Kollegen nun in einem punkigen Look!

Papparazzi-Aufnahmen zeigen die Britin, wie sie gemeinsam mit ihren Schauspielkollegen auf der Straße vor den Disney-Studios in Burbank demonstriert. Dafür schmiss sich die 27-Jährige in einen ganz schön rebellischen Look! Auf den Bildern stehen Florences platinblonde kurze Haare frech von ihrem Kopf ab. Dazu trägt die "Don't worry Darling"-Darstellerin ein weißes schulterfreies Kleid, helle Schuhe mit einem pinken Streifen, eine lilafarbene Kette, gelbe Ohrringe und eine Sonnenbrille. Dabei hält sie ein Schild in die Höhe, auf dem steht: "Das ist Schwachsinn!"

Schauspieler Luke Cook (36) hatte erst vor wenigen Wochen verraten, wie wichtig doch der Streik sei. "95 Prozent der Leute in der Branche können nicht von der Schauspielerei leben, sie müssen sich etwas dazuverdienen. Ich gehöre zu diesen Schauspielern", hatte er auf TikTok erklärt. Dabei gehe es laut dem Chilling Adventures of Sabrina-Star hauptsächlich um Nebendarsteller und Komparsen und weniger um die großen Hollywoodschauspieler.

Getty Images Florence Pugh auf der Premiere von "Oppenheimer"

ActionPress Florence Pugh streikt vor den Disney-Studios in Burbank

thelukecook Luke Cook, Schauspieler

