Schnurrbart ade: Darum trägt Horst Lichter jetzt Vollbart

Wie kam es zu Horst Lichters (61) neuem Look? Der Schnauzer zählt zu den optischen Markenzeichen des Bares für Rares-Moderators. Vor wenigen Monaten veröffentlichte seine Kollegin Dr. Heide Rezepa-Zabel (57) allerdings ein Foto, auf dem er plötzlich mit einem Vollbart zu sehen war. Diesem ist er auch in den neuen Folgen der Trödelshow treu geblieben. Doch warum hat sich Horst für eine derartige Veränderung entschieden?

Im Redaktionsnetzwerk Deutschland-Interview erklärte der Nordrhein-Westfale: "Ich hatte schlicht und einfach 14 Tage frei und keine Lust, mich zu rasieren. Am Ende dieser Zeit hat mir der Look so gefallen, dass ich gesagt habe: 'Das bleibt jetzt so.'" Doch nicht nur Horst selbst, sondern auch sein Umfeld scheint der Vollbart anzusprechen: "Die meisten Leute, denen ich begegne, sagen: 'Horst, das sieht wirklich gut aus.'"

Bei den Promiflash-Lesern kam das Umstyling hingehen eher weniger gut an. In einer Umfrage gaben 59,9 Prozent der Teilnehmer an, dass der TV-Koch nur mit Schnauzer besser aussah. 40,1 Prozent der Teilnehmer fanden, dass ihm der Vollbart richtig gut stehe.

Instagram / dr.heiderezepazabel Dr. Heide Rezepa-Zabel und Horst Lichter

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

Instagram / dr.heiderezepazabel Horst Lichter und Dr. Heide Rezepa-Zabel, "Bares für Rares"-Stars

