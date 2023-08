Hat die Familie von Bruce Willis seine Symptome übersehen?

Wurden die Anzeichen etwa nicht ernst genommen? Mitte Februar hatte Bruce Willis' Familie bekannt gegeben, dass der Schauspieler nicht nur an Aphasie, sondern auch an Demenz leidet. Seitdem meidet der "Stirb Langsam"-Star die Öffentlichkeit, während sich seine Ehefrau Emma Heming (45) liebevoll um ihn kümmert. Doch waren die Symptome seiner Erkrankung etwa schon länger da und wurden von seiner Familie ignoriert?

Wie Mirror berichtet, gab seine Tochter Tallulah Willis (29) kürzlich zu, dass die Anzeichen der Krankheit übersehen wurden. Doch nicht nur seiner Familie, sondern auch den Kollegen am Filmset soll aufgefallen sein, dass Bruce (68) "leicht verwirrt" gewirkt habe. Das sollen die Produktionsmitarbeiter beim Dreh des Films "Glass" von Regisseur M. Night Shyamalan (53) schon 2017 und 2018 beobachtet haben.

Auch PageSix berichtet von Feststellungen von Mitarbeitern am Set. "Bruce schien manchmal etwas verwirrt zu sein und brauchte ein wenig mehr Hilfe bei seinem Text. Das war das erste Mal, dass ich etwas über seinen Gesundheitszustand gehört habe. Zu diesem Zeitpunkt schien es so, als ob er ein wenig neben der Spur wäre", sagte ein Insider. Die Kollegen hätten an erhöhten Alkoholkonsum als Auslöser gedacht, was ein häufiger Fehler bei Menschen, die diese Anzeichen von Demenz zeigen, sei.

Getty Images Emma Heming und Bruce Willis, 2015

Instagram / buuski Bruce und Tallulah Willis, Januar 2023

Getty Images Bruce Willis, "Stirb Langsam"-Darsteller

