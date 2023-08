Knutsch-Pics: Hat Kate Merlan jetzt etwa einen neuen Lover?

Kate Merlan (36) genießt Zweisamkeit mit einem neuen Mann! Die 36-Jährige und ihr Noch-Mann Jakub Jarecki (27) führten in den vergangenen Monaten eine On-off-Ehe. Doch jetzt scheint es endgültig aus und vorbei zu sein: Kate wurde von einem aufmerksamen Promiflash-Leser mit einem Neuen erwischt! Mit dem Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Patrick Fabian (36) schlenderte sie ganz entspannt durch einen Park in Köln, knutschte herum und kuschelt mit ihm. Ob die Reality-TV-Bekanntheit und der SixxPaxx-Tänzer ein festes Paar sind, ist bisher aber noch nicht bekannt.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de