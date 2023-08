Nach Knutschfotos: Jakub Jarecki schießt gegen Kate Merlan

Jakub Jarecki (27) teilt weiter gegen seine Ex aus! Der Kicker und seine Noch-Ehefrau Kate Merlan (36) hatten ihre Beziehung nach ihrer Teilnahme bei Temptation Island V.I.P. beendet, kamen später jedoch wieder zusammen. Nach einer erneuten Trennung nahmen sie bei Prominent getrennt teil – und probierten es danach noch einmal miteinander. Inzwischen haben die beiden Realitystars einen Schlussstrich gezogen und anscheinend hat die Influencerin jetzt einen neuen Freund. Das will ihr Ex so nicht stehen lassen – Jakub schießt gegen Kate!

"Es sind Knutschfotos von meiner Ex aufgetaucht – ist mir relativ egal, in dem Moment sollte man auch sagen: Viel Glück und alles Gute", beginnt er in seiner Instagram-Story. In den letzten Wochen habe er aber ihretwegen sehr viel einstecken müssen. "Ich habe nichts gesagt, weil immer wieder Leute zu mir kamen und meinten: 'Ihr geht es einfach megaschlecht'", regt er sich auf. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, an dem er das nicht mehr mit sich machen lassen wolle. "Weil so traurig kann die Madame dann gar nicht gewesen sein", wettert der Fußballer.

Außerdem packt er noch weiter über Kate und ihren neuen Lover Patrick Fabian (36) aus. "Die zwei Turteltauben kennen sich auch schon etwas länger – schon seit ein paar Jahren. Der war bei den SixxPaxx", erklärt er. Jakub merkt außerdem an: "Als ich mit Kate noch zusammen war, war die paar mal bei den SixxPaxx." Er gönne ihnen ihr Glück – doch es wäre vollkommener Quatsch, wenn Kate ihn weiterhin in ein schlechtes Licht rücken wollen würde.

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, Realitystar

Instagram / katemerlan Kate Merlan im August 2023

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian in Köln, August 2023

