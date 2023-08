Prinz Harrys neues Netflix-Projekt startet in zwei Wochen!

Er flimmert schon bald wieder über die Bildschirme! 2020 waren Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) von ihren royalen Verpflichtungen zurückgetreten. Zwei Jahre später erschien ihre umstrittene Dokumentarserie "Harry & Meghan" auf Netflix, die medial für großen Aufruhr sorgte. Im selben Jahr wurde zudem ihr Porträt- und Interviewformat "Live to Lead" auf der Streaming-Plattform veröffentlicht – und in Kürze startet nun ein weiteres Netflix-Projekt von Harry!

Laut einer aktuellen Netflix-Pressemitteilung geht Harrys neue Dokumentarserie "Heart of Invictus" am 30. August an den Start. Seit heute gibt es zudem einen ersten Trailer zu der fünfteiligen Reihe. In der Preview ist der 38-Jährige mit Athleten seiner selbst gegründeten Sportveranstaltung in verschiedenen Situationen zu sehen. "Bei den Spielen geht es nicht um die Ursachen der Verletzung, sondern um die Genesung und darum, wie man wieder Teil der Gemeinschaft werden kann", erklärt Harry.

Damit startet "Heart of Invictus" nur wenige Tage vor dem Beginn der diesjährigen Invictus Games in Düsseldorf. Vom 9. bis zum 16. September werden Hunderte kriegsversehrte Soldaten bei dem paralympischen Event in verschiedenen Sportdisziplinen gegeneinander antreten. Die finale Show soll von der Herzogin von Sussex moderiert werden.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im April 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games in Düsseldorf, September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei den Invictus Games in Orlando im Mai 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de