Brustkrebsuntersuchung: Chrissy Teigen posiert oben ohne!

Chrissy Teigen (37) erinnert ihre Fans an ein sehr wichtiges Thema – mit einem Oben-ohne-Foto! Die Kochbuchautorin ist bekannt für ihre offene und ungeschönte Art. So postete die Frau von John Legend (44) regelmäßig private Schnappschüsse ihrer Familie, spricht ehrlich über Probleme und Peinlichkeiten und zeigt sich auch in ganz normalen Situationen. Nun nimmt Chrissy ihre Fans mit zu einem Artztermin, wo sie sich einer Brustkrebs-Vorsorgeuntersuchung unterzieht!

Auf Instagram teilt die Vierfach-Mama einen Schnappschuss, der sie auf dem Untersuchungstisch zeigt. Darauf trägt sie eine Gesichtsmaske und bedeckt ihre nackte Oberweite nur mit ihrem Unterarm. "Mammografie/Brustultraschall-Erinnerung!", schreibt sie darunter und motiviert ihre Follower witzelnd: "Ein Ultraschall kommt auch mit kostenloser Brustlotion, die für den ganzen Tag reicht!" Chrissys Fans feiern sie für das Pic und die Erinnerung an die Untersuchung. "Als Brustradiologin danke ich dir für diesen Post!", kommentiert eine Userin.

Eigentlich versorgt Chrissy ihre Community aktuell vor allem mit Familien-Content, denn sie hat in den vergangenen Monaten gleich zwei weitere Kids bekommen: Im Januar kam ihre Tochter Esti zur Welt, vor einigen Wochen folgte dann ihr Sohnemann Wren per Leihmutter.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kindern im März 2023

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend beim White House Correspondents' Association Dinner 2023

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de