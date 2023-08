Festival-Hochzeit: So abgefahren war Olly Murs' großer Tag

Olly Murs (39) feierte eine wilde Party. Im Juli 2023 hatten der Sänger und seine Liebste Amelia Tank sich das Jawort gegeben. Ganz romantisch war die Zeremonie gefeiert worden. Doch auch hier hatten die beiden schon jede Menge Aufwand betrieben. Unter anderem hatte ein Flugzeug einen Hochzeitsgruß an das Brautpaar in den Himmel geschrieben. Und nun zeigt Olly seinen Fans, was er alles für die Hochzeitsfeier auffahren ließ!

Bei Instagram teilt Olly einen Videozusammenschnitt, der die ersten Eindrücke der Hochzeit festhält. Und die Frischvermählten ließen sich nicht lumpen, denn sie stellten ein ganzes Festival auf die Beine. "Murs-Fest ist etwas, das wir jedes Jahr feiern sollten", schreibt der Bräutigam unter das Video. Unter anderem gab es einen McDonald's-Foodtruck, ein Riesenrad, ein Karussell und sogar Livemusik. Auf der Bühne standen neben Olly selbst auch seine Kollegen Craig David (42) und Katie Holmes-Smith.

Für diese riesengroße Party hatten Olly und seine Amelia sogar eine ganze Insel gemietet. Das "Murs-Fest" fand nämlich auf Osea Island im britischen Essex statt. Dort quartierten sie ihre Gäste in einer echten Luxus-Unterkunft ein, inklusive Swimmingpool, Kino und Privatstrand. Übernachtungen auf der abgeschiedenen Insel sollen bei 41.000 Euro die Nacht anfangen.

Getty Images Olly Murs beim Krönungskonzert im Mai 2023

Instagram / ollymurs Olly Murs und Amelia Tank in Paris

Instagram / amelia.murs Olly Murs und Amelia Tank, Januar 2023

