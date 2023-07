Für Hochzeit: Olly Murs und seine Amelia mieten eine Insel!

So extravagant gaben sich Olly Murs (39) und Amelia Tank das Jawort! Nachdem die Gerüchteküche bereits ordentlich am Brodeln war, hatten der Sänger und die Bodybuilderin 2020 ihre Beziehung zueinander öffentlich gemacht. Im Juni vergangenen Jahres folgte schließlich die Verlobung. Etwa ein Jahr später war es nun endlich so weit und die beiden gaben sich das Jawort. Für ihren großen Tag ließen sich Olly und Amelia nicht lumpen – und mieteten sogar eine ganze Insel!

Das berichtet jetzt OK!: Der "Troublemaker"-Sänger und seine Liebste buchten die abgeschiedene Insel Osea Island in Essex, die Platz für 173 Personen bietet und über 44 Badezimmer verfügt – die Kosten dafür beginnen ab fast 41.000 Euro pro Nacht! Zudem umfasst das Gelände einen Swimmingpool, ein Kino, einen Pub, ein Restaurant, einen Minigolfplatz und mehrere Privatstrände.

Ollys langjähriger Freund Mark Wright (36) verkündete am vergangenen Sonntag auf Instagram freudig, dass der Musiker und die Sportlerin von nun an als Mann und Frau durchs Leben gehen werden. "Wir feiern den Hochzeitstag von Olly und Amelia. Ich liebe euch beide", schrieb der Schauspieler zu dem Schnappschuss. Im Anschluss ist ein Clip mit einem Flugzeug zu sehen, das den Schriftzug "Olly & Amelia – Just Married" hinter sich herzieht.

Instagram / ollymurs Olly Murs und Amelia Tank in Paris

Instagram / tankintraining Amelia Tank und Olly Murs, August 2022

Instagram / ollymurs Amelia Tank und Olly Murs im Jahr 2021

