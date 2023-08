Inmitten der Klagen: Background-Tänzer unterstützen Lizzo

Die Tänzer von Lizzo (35) stärken ihr den Rücken! In den vergangenen Wochen sorgte die Sängerin für mächtig Aufregung: Neun ehemalige Tänzerinnen verklagten die "Truth Hurts"-Interpretin. Sie werfen Lizzo unter anderem Fatshaming, Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung vor. Lizzo selbst weist alle Anschuldigungen von sich. Nun meldet sich die Tanzcrew ihrer aktuellen "The Special Tour" im Netz – und findet liebevolle Worte für Lizzo!

Auf ihrer Instagram-Seite teilen Lizzos Tänzer – die Big Grrrls und Big Boiiis – ein ausführliches Statement und schwärmen, dass sie auf der Tournee "die beste Zeit ihres Lebens" hatten. "Danke Lizzo, dass du Grenzen gesprengt und den Big Grrrls und Big Boiiis den Weg geebnet hast, um das zu tun, was wir lieben! Du hast eine Plattform geschaffen, auf der wir unsere Leidenschaft mit einem Zweck verbinden können! Nicht nur für uns, sondern für Frauen und alle Menschen, die Barrieren überwinden", schreiben die Tänzer und fügen außerdem hinzu: "Wir sind so dankbar, dass die Standards und die Existenz der Schönheit in diesem Team über die Oberflächlichkeit hinausgehen!"

Auch ihre Musikkollegin Beyoncé (41) machte bereits deutlich, dass sie hinter der 35-Jährigen steht: Während eines Konzerts in Atlanta spielte Queen B Anfang der Woche auch ihren Song "Break My Soul (The Queens Remix)", in dem sie zahlreiche Musikerinnen aufzählt – auch Lizzos Name wird erwähnt. "Ich liebe dich, Lizzo", rief Beyoncé zudem in ihr Mikro und legte damit noch einen drauf.

Getty Images Lizzo im Februar 2023

Getty Images Lizzo, Sängerin

Getty Images Beyoncé bei den Grammy Awards im Jahr 2017

