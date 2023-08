La dolce vita: Khloé Kardashian begeistert im Retro-Look

Damit raubt Khloé Kardashian (39) ihren Fans sicher den Atem. Die Reality-Bekanntheit ist ein echtes Chamäleon, wenn es um Fashion geht. In regelmäßigen Abständen präsentiert sie ihrer Community im Netz neue Looks inklusive neuer Haarfarben. Von brünett bis blond hat sie bereits alles ausprobiert. Aktuell trägt die zweifache Mutter platinblonde Haare – und bei ihrem neuen Shooting beeindruckt Khloé im Stil der 50er-Jahre.

Bei Instagram gibt Khloé ihren Followern einen Einblick in ihr neues Fotoshooting für die Luxusmarke Dolce & Gabbana. Das italienische Modelabel scheint mit ihr eine Zeitreise zu machen. Auf den Bildern posiert Khloé in einem weiß-roten Petticoat-Kleid. Passend dazu trägt sie ihre weißblonden Haare offen und leicht gewellt – ihre Lippen sind leuchtend rot. Aber vor allem der See im Grünen als Kulisse und das Weinglas, das Khloé elegant in der Hand hält, vermitteln das leichte Lebensgefühl Italiens. Mit dabei ist auch Töchterchen True (5), die Mamas Kleid in einer Mini-Variante trägt.

Während True ihre Mama oft in der Öffentlichkeit begleiten darf, hält Khloé ihren kleinen Sohn eher raus. Nur selten zeigt sie den Einjährigen im Netz. Hin und wieder gibt es aber schon Einblicke in das Familienleben. Anfang August postete die 39-Jährige ein niedliches Foto mit ihrem Nachwuchs: Zum Geburtstag von Sohnemann Tatum (1) posierten die drei lachend und sind bester Laune.

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern Tatum und True

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de