Wenige Tage bis zur Geburt: Fata Hasanović ist aufgeregt!

Es dauert nicht mehr lange, bis Fata Hasanović (28) ihr Kind in den Armen halten kann! Im März hatte die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin überglücklich bekannt gegeben, dass sie und ihr Partner Izi ihr erstes Kind erwarten. Mittlerweile ist die Influencerin schon im Endspurt und bereitet sich auf die Ankunft ihres Babys vor. Kurz vor der Entbindung setzt so langsam die Aufregung bei der baldigen Mama ein!

Auf Instagram erklärt die 28-Jährige, dass sie auf eine schöne Schwangerschaft zurückblicke: "Dennoch waren die letzten Tage wirklich fordernd. Ich merke: Ich bin etwas kraftlos, will einfach nur schlafen und Kräfte sammeln." Fata habe in den vergangenen Tagen aber auch viel geweint: "Ich lag auf Izis Brust und wollte einfach nur umarmt werden. Es ist keine Trauer, es ist auch keine Angst. Es ist pure Aufregung." Ihr Liebster fand dafür aber eine schöne Metapher: "Izi beschrieb es so: 'Du bist jetzt den Zehnmeterturm schon hochgeklettert, jetzt bist du aufgeregt vor dem Sprung.' Und genau das ist es – es ist ein riesiger Sprung in ein neues Leben."

Jetzt könnte es also jeden Moment losgehen! Fata hat ihre Kliniktasche schon vor ein paar Tagen gepackt, wie sie ihren Followern in einem Video zeigte: Neben Babyklamotten und Snacks nimmt sie einen Still-BH, Periodenunterwäsche sowie eine Intimdusche und Kühlbinden mit.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Partner Izi

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

