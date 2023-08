Wohnung kündigen: Paulina Ljubas will dieses Jahr auswandern

Sie hat die Nase voll von Deutschland! Paulina Ljubas (26) ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Nach ihrer und Henrik Stoltenbergs Teilnahme an Temptation Island V.I.P war die Beauty in aller Munde. Auch in ihrer nächsten Beziehung mit Yasin Mohamed (32) wollte keine Ruhe einkehren. In der Liebe herrscht Drama, im Alltag aber nicht. Aktuell scheint die Ex on the Beach-Kandidatin so gar keine Lust mehr auf ihr geregeltes Leben zu haben: Paulina plant nämlich auszuwandern.

"Außerdem steht auf meiner Bucket List, dass ich Ende des Jahres meine Wohnung kündigen möchte", erzählt sie stolz auf Instagram. "Ich werde Deutschland verlassen, das steht für mich fest", ist sich die Brünette sicher. Deswegen werde sie ein bisschen durch die Welt reisen und schauen, wo sie sich wohlfühlt. "Ich lerne auch aktuell eine neue Fremdsprache", heizt sie die Gerüchte an. Um welche es sich dabei handelt, lässt sie offen. Ihre Fans brauchen sich aber keinerlei Sorgen zu machen: "Mir geht es gut, ich bin super glücklich."

Auf ihr neues Abenteuer scheint sie sich also schon riesig zu freuen. Das scheint schon länger ihr Mantra gewesen zu sein. "Das Wichtigste sollte einfach sein, dass man sein Glück in sich selbst und seinem Leben hat und nicht in einer anderen Person sucht", sagte sie im April auf Instagram.

